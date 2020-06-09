Иран заверил Украину в готовности вести переговоры по делу о крушении самолета МАУ

09.06.2020, 20:43, Новости дня

Иран готов вести переговоры с Украиной по урегулированию вопросов, связанных с крушением самолета “Международных авиалиний Украины”. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд по итогам встречи с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком, сообщает агентство IRNA.

Он заверил, что Тегеран хочет “как можно скорее решить проблему черных ящиков, выплатить компенсации семьям погибших и урегулировать другие вопросы, связанные с этим трагическим событием”.

Бахарванд заявил, что Иран “готов вести переговоры с украинской стороной в любое время и в любом месте”. Бурдиляк сообщил, что немедленно проинформирует об этом в Киев.

7 июня замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин говорил, что Иран до сих пор официально не ответил на январскую ноту Украины об урегулировании вопросов, связанных с крушением самолета “Международных авиалиний Украины”.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранскими военными по ошибке. 9 июня власти Ирана сообщили, что по делу о крушении задержаны шесть человек.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.