 

Следствие просит отправить Михаила Ефремова под домашний арест

09.06.2020, 20:42, Новости дня

Следствие просит отправить российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне ДТП в центре Москвы, под домашний арест. Об этом агентству “Интерфакс” сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

По данным агентства, артиста уже доставили в здание суда для избрания меры пресечения.

Как пишет ТАСС, Ефремова доставили в суд в наручниках, но в зале судебного заседания конвойные сняли их.

На вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении ДТП, актер утвердительно кивнул.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Читайте также: Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Сегодня вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / “Зависит от обстановки”. Наев рассказал, когда в зоне ООС военнослужащие используют маски

07.06 / Под Красноярском из-за ливней обрушился автомобильный мост

19.05 / Пресс-секретарю Госдепа предложили подучить историю России

09.05 / В Грузии отметили День победы

04.05 / Под Кировом перевернулась лодка, утонули двое

27.05 / 9 отраслей, которые ждут финансовой помощи от американского правительства

14.05 / На Украине заявили об очередном обмане МВФ

14.04 / ВОЗ сравнила коронавирус и свиной грипп

16.05 / Вирусолог раскрыл способ лечения коронавируса с помощью антител

15.05 / Экс-советник Буша-младшего оценил шансы на присоединение Китая к СНВ-3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска