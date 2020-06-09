 

В реестре российских НКО, которым полагается помощь государства, оказались 16 банков и РЖД

09.06.2020, 20:35, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuАналитики фонда “Нужна помощь” обнаружили в реестре социально ориентированных НКО, которым государство обещало оказать поддержку из-за пандемии коронавируса, многочисленные ошибки и 150 организаций, которые не должны там находиться, в том числе 16 банков и РЖД. Об этом пишет портал “Такие дела”.

Также в реестре нашли:

более 1,5 тысячи дублирующих записей, то есть строк с одинаковым ОГРН (основной государственный регистрационный номер);
более 270 организаций с неверными ОГРН или ИНН;
более 800 организаций с неверными реквизитами – с лишними символами, пробелами или неверными значениями;
более 300 ликвидированных НКО.

Аналитик фонда “Нужна помощь” Ксения Бабихина отметила, что в списке нет как минимум 45 НКО, которые подпадают под критерии для оказания поддержки со стороны государства. Например, там отсутствует тульская городская общественная организация защиты животных “Май” и благотворительный фонд помощи детям-сиротам “Я не один”. 

Во время пандемии коронавируса и периода самоизоляции представители некоммерческих организаций говорили о сокращении пожертвований со стороны бизнеса и простых людей, когда как людей, которые нуждались в помощи, становилось все больше.

Пожертвования для фонда “Дом с маяком” уже уменьшились примерно в три раза, а стоимость лекарств и оборудования для детей, которые там содержатся, наоборот, увеличилась.

В Минэкономразвития 5 июня опубликовали реестр социально ориентированных НКО, которым предоставят субсидированные кредиты на выплату части заработной платы своим сотрудникам, освободят от части налогов и страховых взносов на полгода и другие льготы.

 



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