В Кремле не считают отмену режима самоизоляции в Москве преждевременной

09.06.2020, 20:33, Разное

В Кремле не считают, что столичные власти поспешили с отменой режима самоизоляции и других ограничительных мер, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Об этом, как передает «Коммерсант», заявил сегодня пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

«Почему слишком стремительно? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении», — пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что столичный мэр Сергей Собянин принял решение об отмене ограничений, опираясь на данные о росте заболевших в городе. «Есть врачи, которые согласны с этим решением, есть врачи, которые придерживаются иной точки зрения. Естественно любой глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях», — уточнил пресс-секретарь.

Сегодня в столице выявили еще 1 572 человек с коронавирусом, это самый низкий показатель с 16 апреля. О том, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась, сообщал и Роспотребнадзор.

Напомним, накануне столичный градоначальник объявил о «возвращении к нормальной жизни». В городе отменили режим всеобщей самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения на транспорте. С сегодняшнего дня в Москве возобновили работу парикмахерские и салоны красоты, а с 16 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, музеи и зоопарк.

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