Полиция оцепила дом Ефремова

09.06.2020, 20:30, Новости дня

Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Москве, который накануне стал участником смертельного ДТП в центре российской столицы.

Сотрудники полиции оцепили здание в Казарменном переулке. Пропускают только жителей дома и ближайших строений, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Ефремову домой вызвали скорую помощь. В квартире также находились полицейские, которые должны были доставить его на допрос.

Актер не смог явиться на допрос утром из-за плохого самочувствия.

В понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Артист был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Автоюрист Сергей Радько сообщил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.