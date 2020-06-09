 

Российская ФСПП не будет взыскивать единовременные пособия на детей в счет долгов

09.06.2020, 20:30, Разное

По информации представителей Федеральной службы судебных приставов РФ, выплаты на детей от 3 до 16 лет не будут предметом взысканий данной структурой в счет долгов. Упомянутые ассигнования были введены ранее на фоне пандемии коронавируса.
Согласно сообщению издания Nation-news.ru, сумма в размере десяти тысяч рублей, назначенная в качестве единовременного пособия на детей, не может быть арестована за долги. Правовой статус данного решения обеспечен изменениями, внесенными в статью 101 Федерального закона “Об исполнительном производстве”.

Выплата упомянутого пособия, обусловленная ситуацией вокруг пандемии коронавируса, были инициирована ранее президентом РФ Владимиром Путиным в качестве помощи российским семьям за каждого ребенка, имеющего возраст от 3 до 15 лет включительно. Об этом пишет интернет-издание Newinform.com.



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