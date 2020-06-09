 

Адвокат Ефремова Виталий Чернышев рассказал о состоянии актера после ДТП

09.06.2020, 20:30, Разное

Адвокатом Михаила Ефремова Виталием Чернышевым сообщено о состоянии его подзащитного после ДТП, произошедшего накануне вечером. Актер в момент столкновения ударился головой.
По информации адвоката, физическое состояние артиста является тяжелым из-за сильного удара. На шее и на руке его присутствуют шрамы. Несмотря на это, Ефремов соглашается давать показания и оказывать помощь следствию. Юрист отмечает, что его подзащитный переживает о случившемся, понимая последствия аварии, и готов по мере своих возможностей помочь родным погибшего в ДТП.

Находившегося в состоянии алкогольного опьянения актера отпустили под подписку о невыезде. Представители полиции сегодня приехали к нему домой, но, ссылаясь на проблемы со здоровьем, он отказался к ним выйти. Позже появилась информация о прибытии на его адрес двух бригад скорой медицинской помощи.

Сын погибшего в аварии 57-летнего Сергея Захарова сделал заявление, в котором отметил, что Ефремов должен понести наказание, пишет сайт «ПОЛИТЭКСПЕРТ».



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