 

Россия пообещала ответить на посягательства на национальные интересы в Арктике

09.06.2020, 20:30, Новости дня

Российские власти не будут спокойно смотреть в случае попытки проверить ее готовность защищать национальные интересы в Арктике, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на видеоконференции Нью-йоркского Совета по международным отношениям.

Он заявил, что Арктика должна быть площадкой для сотрудничества, а не соперничества. «Но мы не будем оставаться спокойными, если кто-то – не хотел бы указывать – решит проверить нашу способность защищать свои национальные интересы», – передает слова Рябкова ТАСС.

Рябков отметил, что из-за изменений климата и технологий, размещенных в Арктике, ситуация в регионе отличается от той, что была раньше.

«Единственный способ двигаться вперед – это больше диалога, больше обменов, больше совместных усилий. С их помощью мы сможем снизить уровень недоверия и попытаемся найти практические пути позитивной повестки дня. Считаю, наши канадские, датские и другие коллеги склоняются к рассмотрению такого подхода вместе с США, Россией и остальными вовлеченными в процесс», – сообщил он.

Рябков также отметил, что РФ и США не имеют никакой позитивной повестки в двусторонних отношениях, а стандартные методы выхода из ситуации путем диалога не работают.

«Послужной список в этом смысле очень скудный. Мы действительно не имеем позитивной повестки в настоящее время. Вызывает очень большое сожаление, что люди в Соединенных Штатах в своем большинстве, по крайней мере среди тех, кто принимает решения, воспринимают Россию как источник проблем, как токсичного игрока на международной арене», – отметил Рябков.

Он указал, что РФ видит в действиях США проблему для международной жизни.

«Мы испытываем взаимное разочарование, у нас нет иллюзий, нет идей, как из этого выйти. И это, возможно, задача и вызов наибольшей величины, к решению которого нужно подходить с наивысшим профессионализмом и вниманием в будущем», – заключил замглавы МИД.

Между тем, президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Он распорядился построить по меньшей мере три тяжелых корабля этого класса.

Одновременно Датский институт международных исследований опубликовал доклад с рекомендациями по Арктике, где в первую очередь советует расширять диалог с Россией, а также пригласить ее в новую арктическую организацию.



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