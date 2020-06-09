“Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову” – Ксения Собчак упрекнула общество в лицемерии

09.06.2020, 20:30, Разное

Известная телеведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой изложила свою позицию по поводу недавней аварии с участием актера Михаила Ефремова, упрекнув отечественное общество в лицемерном мировоззрении. Пост знаменитости вызвал массу противоречивых отзывов от подписчиков.

Стоит отметить, что уже в первых строках воззвания к подписчикам, которым телезвезда сопроводила опубликованное фото, она сразу оговорилась, что не считает действия знаменитого артиста правильными: “Поступку Миши Ефремова нет оправдания”. Причем, упомянув о своей признательности кинозвезде и уважении к нему как к актеру и яркому человеку, Собчак с сочувствием представила, как “он сам сейчас сидит над обломками своей жизни”. Однако, как заявила ведущая, ситуация вокруг аварии не является однозначной. “Дело не в Ефремове”, – задекларировала она. По мнению хозяйки микроблога, многие представители отечественного общества, осуждая актера, в очередной раз проявили себя как поборники двойных стандартов, не видящие аналогичных проблем с другими публичными людьми по принципу “наш – не наш”. В качестве примера знаменитость привела нашумевшую ситуацию вокруг смерти темнокожего жителя США Джорджа Флойда, имевшего массу судимостей. “Все это “веретено” – это и есть двойные стандарты и лицемерие”, – резюмировала Ксения Собчак.

Мнения фолловеров, прокомментировавших неоднозначный пост ведущей, разделились практически полярно. В частности, представители одной части посетителей аккаунта Собчак напомнили о постыдном поведении Михаила Ефремова, севшего за руль в нетрезвом состоянии, а также о том, что второй участник аварии ушел из жизни: “Какие лучи поддержки?”. С другой стороны, менее категоричные поклонники телезвезды склонились к более аналитическому подходу к ситуации. Выказав поддержку Ксении Собчак, они предположили, что общество, принявшее пьянство как “визитную карточку” актера, по сути, спровоцировало трагическую ситуацию. Примечательно, что за несколько часов публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.