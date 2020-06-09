Новая эпидемия для России: зачем США проводят биологические опыты на Украине

09.06.2020, 20:25, Разное

Опасные инфекции у границ с Россией

Недавно широкой общественности стало известно о подозрительных экспериментах, которые американцы проводят в своих лабораториях на Украине. Раскрыть информацию об активности США потребовали в партии Виктора Медведчука “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Поскольку ответа от властей страны не было, партийцы обратились в ООН.

Собственное расследование военно-биологической активности Штатов на Украине провел профессор Академии Военных наук, политолог Сергей Судаков. Он выяснил, что проводимые Пентагоном опыты в непосредственной близости от России несут непосредственную угрозу для нашей страны.

На условиях анонимности сотрудники украинского Минздрава подтвердили исследователю наличие как минимум четырех проектов – все они направлены на изучение особо опасных инфекций. Исследования ведутся американским Агентством по снижению угрозы (DTRA), задействованы украинские Минздрав и Минобороны. Кстати говоря, агентство не подотчетно Конгрессу, а значит, имеет полную свободу действий.

Наибольшее опасение вызывает проект “Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз” под кодовым названием UP-8.

Американцы проводили тестирование украинских военнослужащих. Были взяты сыворотки крови четырех тысяч человек. По официальной информации, биоматериал изучался на наличие антител к хантавируса и вирусу ГЛКК. Примечательно, что по официальным документам допускалась гибель тестируемых. Что ставит под вопрос официальную версию опытов: в конце концов, от исследования на антитела еще никто не умирал.

Опыты с двойным назначением

США привлекли к проведению опытов научных работников из университетов и исследовательских центров Флориды, Нью-Мексико, Теннесе, Альбукерке. Со стороны Украины опыты находились под надзором Центрального санитарно-эпидемиологического управления Вооруженных сил Украины при поддержке нескольких региональных санитарных управлений. Также были задействованы поликлиники в Киеве, Львове и других городах.

Украинцы проводили сбор биоматериала на своей территории, после чего отправляли американцам. Таким образом, США получили достаточно биоматериала для изучения украинских военнослужащих. Более того, в руках Пентагона оказались штаммы различных инфекций, которые распространили на территориях, граничащих с Россией, сообщают “Аргументы и факты”.

“Зачем США задействовать столько ресурсов для проведения исследований с участием украинских военнослужащих? Ведь если речь идет о выявлении антител, логичнее было бы провести подобные исследования на американских военнослужащих, а не тратить дополнительные средства на изучение малораспространенных вирусов на территории другой страны”, – задаются вопросом журналисты.

Подозрительности добавляет и тот факт, что научных публикаций о проводимых исследованиях до сих пор не появилось. “Не связан ли интерес МО США к хантавирусам с тем, что они являются эндемичными для южных регионов России?” – пишет “АиФ”.

Такие опыты могут иметь двойное назначение, сообщил источник Сергея Судакова в Минздраве Украины. В ведомстве не исключили, что опыты могут быть использованы для создания биологического оружия, причем выборочного действия – направленного на конкретный генотип.

Всемирная организация здравоохранения внесла хантавирусы и ГКЛА в перечень агентов, которые используют в качестве биологического оружия. Их легко переносят грызуны, и если где-то появилось зараженное животное – эпидемия обязательно вспыхнет.

Стоит также отметить, что утверждения США о якобы мирном характере исследований противоречат принимаемым ими действиям на международном поле. Соединенные Штаты препятствуют обеспечению контроля над биоразработками, протокол о запрещении разработки биологического оружия тоже отказываются принимать. Стоит ли говорить, что такое поведение может привести к катастрофическим последствиями в виде новых смертоносных эпидемий.

Подопытные украинцы

Объектом изучения в проекте UP-6 стали бактерии Rickettsia и Coxiella burnetii – они вызывают тиф и ку-лихорадку. Американские исследователи при помощи украинских специалистов получили образцы крови у добровольцев. Главные требования – отсутствие заболевания и гражданство Незалежной. В Пентагоне провели углубленное исследование материала, чтобы понять воздействие патоненов на конкретную этническую группу.

Бактерию Coxiella burnetii, которая представляет особый интерес для военных США, американцы испытывали с 1962 по 1973 год на собственных гражданах. Исследования велись в рамках разработки биологического оружия. Официально о закрытии проекта было объявлено почти 50 лет назад, но нельзя исключать, что в Пентагоне продолжают исследования этой бактерии в качестве перспективного средства поражения противника.

Исследование биоматериалов со штаммами опасных патоненов американцы вели в рамках проектов UP-3, UP-5 и UP-6. Так, UP-3 был организован с привлечением частных компаний и под руководством ученых из крупнейших американских универстетов. Были отобраны образцы переносчиков инфекций из Волынской и Львовской областей.

В свою очередь проект UP-5 был направлен на изучение возбудителей вирусов геморрагической лихорадки Крыма-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита, вируса псевдобешенства и лептоспироза в Одесской области и в Крыму. Результаты исследований направили в Пентагон, при этом украинские специалисты имели ограниченный доступ к проектам.

Опасность утечки

С 2005 года Украине в рамках определенного контракта предоставлялась техническая помощь для постройки и модернизации устаревших лабораторий. Только под давлением СМИ и многочисленных публикаций эту информацию подтвердили в Минздраве Украины. Получается, что в Киеве не отрицают, что Пентагон получил контроль над деятельности объектов Минздрава Незалежной, и как следствие – полный контроль над проведением исследований в собственных целях.

Одним из подрядчиков Агентства по снижению угрозы (DTRA) является американская компания Black&Veatch. Официально она занимается строительством важной инженерной инфраструктуры, но на самом деле ответственна за создание и функционирование целой сети лабораторий на постсоветском пространстве, причем организация неоднократно оказывалась в центре скандалов, пишет “АиФ”.

Один из объектов находится в Киеве. В здании хранится коллекция особо опасных вирусов и бактерий. При этом само здание находится не в лучшем состоянии – созданы все условия для утечки опасных микроорганизмов, а деятельность сотрудников подвергалась неоднократной критике со стороны экспертов и неравнодушной общественности. К слову, американские лаборатории в Грузии располагаются в современных и безопасных сооружениях.

Кто контролирует?

Работу биологических лабораторий на Украине контролирует Комитет по биоэтике – это представительство Управления по вопросам защиты прав человека как объекта исследований (OHRP) США. По данным Сергея Судакова, за деятельность Black&Veatch на Украине отвечает Лэнс Липпенкотт. Американским куратором и общим руководителем проекта выступает профессор Коллин Б. Джонсон из Университета штата Теннеси.

Джонсон далеко не новичок в проектах по изучению вирусов и особо опасных инфекций. Все они проводятся под патронажем и при финансовой поддержке Пентагона. “В 2007-2011 гг. она принимала активное участие в исследовании SARS-CoV, который сейчас чаще встречается под названием “коронавирус”. Судакову удалось найти две ее научные работы, посвященные разработке методов выявления ингибиторов коронавируса (т. е. веществ, препятствующих его распространению) и наблюдениям за развитием SARS-CoV в живом организме на примере подопытных животных”, – пишут “Аргументы и факты” со ссылкой на исследования Сергея Судакова.

По его данным, с украинской стороны работой руководит Ирина Демчишина, которая заведует вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья МЗУ. Она готовит отчетность для Black&Veatch. Ведущим специалистом по анализу биоматериала выступает Игорь Лозинский из Львовского национального медицинского университета, а руководитель Центрального санитарно-эпидемиологического управления ВСУ полковник Сергей Литовка курирует проведение исследований на военнослужащих украинской армии.

Угроза национальной безопасности

До 2012 года биопрограмма под эгидой Агентства по снижению угроз проводилась и в нашей стране. Но Москва остановила сотрудничество из-за несоответствия национальным интересам. После этого США полностью переключились на Украину. Но результаты исследований с легкостью можно использовать против России.

Стоит отметить, что летом 2017 года командование военно-воздушных сил США разместило контракт на закупку образцов РНК европеоидной расы. На это отреагировал президент Владимир Путин.

“Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации”, – сказал глава государства.

“Эксперты предупреждают, что полученные образцы могут использоваться для создания новых вирусов, которые будут поражать конкретные этносы. Подобную ситуацию мы наблюдали в 2002 году во время эпидемии атипичной пневмонии в Китае, когда от коронавируса SARS пострадали только китайцы и другие азиаты”, – пишет “АиФ”.

Вирус может распространяться быстро и незаметно. Эпидемия COVID-19 это наглядно продемонстрировала. Очевидно, что последствия от кипучей активности США на Украине могут быть катастрофическими. Вряд ли в Вашингтоне оставили надежды наказать “строптивых русских”.