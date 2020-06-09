 

Мнение: Сексоголики в погонах получили по заслугам?

09.06.2020, 20:24, Разное

История о том, как в августе прошлого года на пляже в Анапе гаденыши в погонах принудили 17-летнюю девушку-спортсменку «к действиям сексуального характера», завершилась приговором.

Не сказал бы, что суровым. Анапский районный суд приговорил к двум годам и четырем годам колонии-поселения каждого из полицейских. Их признали виновными в принуждении к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК).

Два года и четыре месяца – это много или мало? В сравнении с приговором, вынесенным Харви Вайнштейну, конечно, мало. Как шутят бывалые арестанты, «на одной ноге можно простоять»….  Но принимая во внимание, что в стране давно сложилась практика отмазывания служивых, а жертв насилия часто обвиняют, что самадуравиновата,  два года и четыре месяца – вполне нормальный срок. Чтобы и эти были наказаны, и другие задумались, что верная служба – это еще не индульгенция на беспредел.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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