“Танцующий миллионер” Джанлука Вакки показал дом, в котором будет растить детей, и рассказал о 27-летней разнице в возрасте с возлюбленной
09.06.2020, 20:20, Разное
В начале мая стало известно, что 52-летний Джанлука Вакки, который несколько лет назад превратился в звезду Instagram и получил прозвище “танцующий миллионер”, готовится впервые стать отцом. Об этом он сообщил в соцсетях, снявшись в ролике вместе со своей возлюбленной и будущей мамой его ребенка – 25-летней моделью Шэрон Фонсеки, с которой встречается с 2018 года.
Растить общего ребенка возлюбленные будут в огромном поместье Вакки в Болонье. Стоимость участка площадью более 15 гектаров и нескольких домов, установленных там, – приблизительно 350 миллионов долларов. На территории также расположено несколько бассейнов, теннисный корт, футбольная площадка, спортивный зал и спа.
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Вакки вместе с Шэрон стали героями испанского HOLA!, где рассказалаи о своем знакомстве, а также о том, что они думают о столь значимой разнице в возрасте. Как оказалось, 27 лет – это не пропасть, когда в душе ты все еще подросток.
Если для нее это не проблема, то и для меня тоже. И пусть у меня седая борода, мой задор как у 15-летнего мальчишки,
– рассказывает Джанлука.
Шэрон его слова полностью поддержала:
Джан – открытая книга, человек, благодаря которому я каждый день узнаю что-то новое. Его душа и энергия, как у 15-летнего.
Познакомились Вакки и Фонсеки на съемках клипа миллионера. Он был сразу же покорен красотой Шэрон. Впрочем, девушка не сразу поддалась чарам Вакки.
Она заставила меня страдать, это точно. Я думал, что в ту же ночь Шэрон попадет в мои сети, но ошибся!
– вспоминает Джанлука.
Джанлука Вакки и Шэрон ФонсекаДжанлука Вакки и Шэрон Фонсека
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