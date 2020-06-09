От 3D-моделей до онлайн-съемок: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

09.06.2020, 20:20, Разное

Alena Akhmadullina

Для бренда Alena Akhmadullna сложности 2020 года заканчиваются, и начинается празднование 20-летнего юбилея, в рамках которого дизайнер представит несколько онлайн- и офлайн-проектов. В качестве тизера к специальной концептуальной осенней коллекции бренд создал 3D-капсулу из 5 “луков”, которые передают эмоцию и идею коллекции, однако дразнят недосказанностью. Основой стал образ одежды будущего, осмысленный в разрезе использования русских культурных кодов, – в данном случае, мотивов дымковской игрушки. Неотъемлемый, к сожалению, аксессуар – маски-шлемы, необходимые в условиях ухудшения экологии Земли и поисках жизни на других планетах. 3D-луки Алены Ахмадуллиной представила виртуальная модель Алиона Пол, придуманная загадочной современной художницей и рожденная от союза нейросетей и компьютерной графики. Дизайнер глубоко погрузилась в тему 3D-одежды особенно в последнее время, осознав реальность будущего моды, которое лежит в создании множества виртуальных воплощений для выполнения задач в разных областях нашей жизни, для чего и понадобится виртуальная одежда. Бренд первым из сегмента люкс представил проект с 3D-одеждой, продолжением которого станет продажа диджитал моделей в онлайн-магазине. Их можно будет “примерить” на свои фотографии.

Alexander Arutyunov X FCEIGHT

Бренд FCEIGHT представляет результат совместной коллаборации с Alexander Arutyunov – капсульная коллекция и открытие собственного магазина на Патриарших прудах. Основатель FCEIGHT Арина Разинская рассказывает, что на ее взгляд – это идеальный базовый гардероб, в котором сохранен уникальный почерк дизайнера Александра Арутюнова. Кроме того, стильные дизайнерские вещи становятся более доступны широкому кругу покупателей. Итак, капсула раскрывается оверсайз-силуэтами и спокойными цветами. В нее вошли базовые вещи, в которых присутствуют характерные дизайнерские элементы, такие как классические тренчи с асимметричным кроем, топы и шорты с массивными золотыми пуговицами в стиле морского флота, худи-трансформеры, превращающиеся в смелые кроп-топы. Также в коллекции будут представлены хлопковые платья, яркий костюм-тройка из облегченной ткани в крупную полоску 30-х годов и футуристичные комбинезоны.

DIANA ARNO

Модный бренд из Прибалтики DIANA ARNO, который славится как среди творческих деятелей, так и среди первых леди Эстонии, отдает на суд российской публики коллекцию весна-лето 2020. Она представляет собой частичку природы в окрашенном камнем и асфальтом городе. Одежда очаровывает природными тонами, придающими особый шарм лаконичным и минималистичным силуэтам, навеянным современной архитектурой. Характерные краски Балтийского моря, леса и песка – переносят на природу, воплощая мечты о лете как маленькой жизни. Модели выполнены из легкого, удерживающего форму хлопка и воздушного шифона.

Le Journal Intime

Российский бренд нижнего белья Le Journal Intime открывает тайны съемки коллекции Dr.Tailor, которая проводилась в онлайн-формате в студии модели. Еще совсем недавно начавший осваиваться формат, как оказалось, полностью соответствует концепции бренда – стремление к естественности, природной красоте, простоте и комфорту. Мода – очень живая сфера, и в данной съемке модель уже не выступала в роли объекта, на котором снимают изделия. В формате онлайн-съемки модель привносит очень много себя. Фактически она снимала себя сама, следуя советам фотографа на связи, сама выбирала ракурс, в котором больше себе нравится. Результат – в лукбуке мы видим девушку ее глазами в естественных условиях и без ретуши. И это очень созвучно актуальным реалиям, когда всем пришлось немного замедлиться и научиться ценить естественность и простоту. В новой коллекции бренд сосредоточился на расширении линейки бра и браллетов, сделав акцент на линиях выреза, дизайне спинки, вариациях отделки, дополнив базовые цвета актуальными оттенками сезона. Одна из новинок – моделирующий комбинезон Lynx из профессионального компрессионного трикотажа. Вся коллекция наполнена ретро-стилистикой, демонстрирующей связь с бельевыми традициями прошлого характерной высокой посадкой, широкими бретелями и актуальным запросом на спортивный стиль.

ALEKSANDERSIRADEKIAN

Бренд ALEKSANDERSIRADEKIAN представляет поклонникам новую коллекцию “Мир без границ”, продемонстрированную в феврале на лондонской Неделе моды и дождавшуюся своего часа. Концепция солидарности и единства отражена в коллекции классических лодочек с элегантным акцентом в виде флагов разных стран мира. Тонкое сочетание формы и насыщенного контраста цветовой палитры отражает многообразие и красоту природных красок нашей удивительной планеты. Сам дизайнер всегда ощущал себя гражданином мира, находя вдохновение в каждом путешествии. Родившись в Тбилиси, живя с семьей в Москве, проводя большую часть времени на производстве в Италии, представляя ежесезонные презентации в Париже и Лондоне, – каждый раз он жадно впитывает новые культуры, традиции, эмоции, образ и ритм жизни разных городов и стран. Мода, как и любое искусство, стирает границы и национальности. И пусть клиентки ALEKSANDERSIRADEKIAN в туфлях-флагах будут встречаться по всему миру.

Текст: Анастасия Левит