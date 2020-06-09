Косметологи рассказали о секретах молодости знаменитостей, не пользующихся ботоксом

09.06.2020, 20:17, Разное

Косметологи и дерматологи поделились секретами молодости знаменитостей, не пользующихся инъекциями ботокса. Британскими специалистами Люси Сюй, Лаурой Холлиер и Эммой Коулман названы косметические средства и гаджеты, используемые звездами для избавления от морщин и выравнивания тона лица.

По словам экспертов, 46-летняя Виктория Бекхем каждый день использует продукцию своего бренда Victoria Beckham Beauty. Стоимость двух продуктов, применяемых знаменитостью, составляет 300 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей). Дизайнер пользуется средствами, содержащими в больших количествах ретинол и витамин С. Телеведущая Тринни Вудалл применяет дорогие косметические гаджеты, среди которых маска с инфракрасным излучением и аппарат для массажа лица. Для певицы Рошель Хьюмс на первом месте стоит увлажнение кожи, для которого она выбирает крем Kiehl’s и мазь Burt’s Bees. Телеведущая Ферн Коттон использует лишь мицеллярную воду для очистки от макияжа, и один раз на протяжении двух недель наносит на кожу лица маску.

Экспертами «Роскачества» ранее были названы способы быстрого снижения веса по окончанию карантина. Для этого, по их словам, необходимо уменьшить суточную калорийность рациона, ложиться спать до полуночи и больше двигаться, делая не менее 10 тысяч шагов ежедневно.