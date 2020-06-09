Американские ученые рассказали о довольно неожиданной причине рака груди

09.06.2020, 20:17, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет возможных причин, вызывающих рак груди у женщин. Результат научной работы стал довольно неожиданным: риск указанного онкозаболевания повышает ночное освещение улиц.

Итоги исследования ученых продемонстрировали, что причиной онкологического заболевания молочных желез у женщин могут быть не только считающиеся традиционными возраст, семейный анамнез или нездоровый образ жизни. В течение 16 лет исследователи, представляющие Национальный институт рака США, проводили анализ данных заболеваемости большой группы представительниц прекрасного пола, прошедших стадию менопаузы – общее их количество в итоге составило 186 981 человек. В ходе работы сопоставлялись показатели самочувствия участниц и наличие наружного ночного освещения в местах их проживания, отслеживаемое посредством спутниковых данных. В результате выяснилось, что “ночное воздействие света от уличных фонарей может увеличить риск заболевания раком груди на 10%”.

Как информировали авторы научной работы, её выводы имеют прямую корреляцию с итогами более раннего исследования их коллег из Гарвардской медицинской школы. Они, в частности, заявляли, что искусственному освещению ночных улиц свойственно нарушать циркадный ритм организма женщины, провоцируя таким образом рак. Кроме того, выяснилось, что свет параллельно может блокировать действие защитного гормона, предотвращающего данную болезнь. “Полученные данные позволяют нам уверенно заявлять, что воздействие наружного освещения в ночное время может представлять собой отдельный фактор риска развития рака молочной железы”, – резюмировали специалисты.