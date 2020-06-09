 

Ефремов готов оказать помощь семье погибшего в ДТП

09.06.2020, 20:16, Новости дня

Артист Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, готов оказать помощь семье погибшего и согласен сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат Виталий Чернышов.

«Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актер в статусе подозреваемого. … Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Он добавил, что «пока Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают».

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. 

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера. 

Автоюрист Сергей Радько сообщил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.  



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