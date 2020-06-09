Роспотребнадзор доработал рекомендации для фитнес-клубов и гостиниц

09.06.2020, 20:16, Новости дня

Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом в фитнес-, гостиничной и рекреационной сферах и доработал методические рекомендации по работе данных организаций на фоне ситуации с коронавирусом.

Пресс-служба ведомства сообщила, что «с учетом состоявшихся обсуждений и поступивших предложений Роспотребнадзором (…) методические рекомендации доработаны, утверждены», передает ТАСС.

Теперь генеральная уборка помещений с очисткой систем вентиляции будет проводиться только в тех гостиницах, деятельность которых приостанавливалась.

Персонал должен будет иметь результаты теста на коронавирус также только для работы в таких учреждения.

Кроме того, в новых рекомендациях исключено требование по обязательному наличию в номере санузла, что актуально для малых гостиниц и хостелов.

Были унифицированы требования к работе предприятий общепита, бань, саун, спортивных залов при их наличии в гостиницах, удалены излишние требования.

В рекомендациях по работе фитнес-клубов исключили пункт о посещении бассейна из расчета на одного человека не менее 10 кв. м.

Напомним, в мае Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта.

В частности, речь шла об организации генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, измерением температуры у сотрудников, проверке их на наличие признаков респираторно-вирусных заболеваний.

В начале июня были подготовлены рекомендации для гостиниц и хостелов. Указывалось, что необходимо обеспечить социальную дистанцию и минимизировать скопление людей при регистрации при помощи разметки. По возможности следует установить прозрачные заграждения для защиты персонала, дезинфицировать ключи от номеров для их безопасной выдачи.