Внук оскорбленного Навальным ветерана рассказал об ухудшении самочувствия деда

09.06.2020, 20:16, Новости дня

Во вторник у ветерана войны Игната Артеменко, которого блогер Алексей Навальный назвал «холуем и предателем» за участие в съемке ролика о поправках в Конституцию, обострилась болезнь сердца. Как сказал газете ВЗГЛЯД его внук — студент Игорь Колесников, это произошло после того, как дедушка случайно узнал о высказывании Навального.

«Сегодня днем моему дедушке стало хуже. Но врачи быстро приехали. Когда я тоже приехал, то он успокоился, и все стало нормально. Сейчас ему уже лучше», – рассказал внук Игната Сергеевича Артеменко студент Игорь Колесников. Врачи, по его словам, провели общий осмотр и поставили диагноз – стенокардия. «Доктор сказал, что это ишемическая болезнь сердца. Обострение произошло на нервной почве», – добавил внук ветерана.

Во вторник Колесников написал в «Вконтакте» пост о том, что в семье до последнего старались скрывать «эту мерзость» от 93-летнего дедушки. «Но сегодня дедушка случайно узнал об этом. Ему стало очень плохо. Пришлось вызывать скорую», – пишет Колесников.

Что касается поступка самого Навального, то он обязан извиниться за свое оскорбление, считает Колесников. «Мой дедушка – ветеран войны и называть его предателем – это, мягко говоря, очень неправильно», – добавил внук. Он не исключил, что в связи с публичным оскорблением обратится в правоохранительные органы.

По его словам, Навальный «принародно оскорбляет героя-фронтовика, да еще и в год юбилея победы» и «не несет никакой ответственности». «Где же справедливость? Где власти? Прокуратура, полиция, следственный комитет?» – задался вопросом внук. Колесников призвал всех неравнодушных максимально распространить его сообщение. «Вместе защитим ветерана! Наша семья будет добиваться справедливости! Это не должно сойти Навальному с рук!» – пишет Колесников.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.