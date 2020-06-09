Новая Зеландия празднует окончание карантина

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09.06.2020, 20:15, Новости дня

Жители Новой Зеландии во вторник отправились в кафе и рестораны, чтобы отпраздновать официальное окончание карантина в стране.

Премьер-министр Джасинда Арден сняла действовавшие на протяжении более двух месяцев ограничения, в том числе на проведение спортивных соревнований и свадеб, однако пока оставила закрытыми границы страны.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Новой Зеландии, население которой составляет 5 миллионов человек, было зафиксировано 1 504 подтвержденных случая заражения коронавирусом и 22 смерти.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения в понедельник предупредила, что, хотя эпидемиологическая ситуация в Европе улучшается, в других частях мира наблюдается обострение.

«За 9 из последних 10 дней зафиксировано более 100 000 случаев заражения в день. Вчера было зафиксировано более 136 000 случаев – это максимальный дневной показатель», – отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, больше всего новых случаев приходится на 10 стран, преимущественно в Латинской Америке и Южной Азии.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, общее количество случаев заражения в мире составляет 7 142 462, а число смертей – 407 009. В обеих категориях лидируют США, где зафиксировано 1 961 187 заражений и более 111 000 смертей.

Второе место по числу заражений занимает Бразилия, где зафиксировано 707 412 подтвержденных случаев. Второе место по количеству смертей – Великобритания (40 680), третье – ЮАР (37 134).

Правительство бразильского президента Жаира Болсонару обвиняют в манипулировании официальной статистикой. В прошлую пятницу Министерство здравоохранения закрыло сайт, где публиковались данные по количеству смертей и заражений, заменив его сайтом, где публикуются лишь данные об умерших за последние сутки.

Скандал усилился после того, как ведомство опубликовало две разных подборки данных. В министерстве на следующий день пояснили, что расхождения вызваны некорректными данными, которые предоставили местные власти.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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