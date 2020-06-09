 

Компания GSK начала испытания экспериментального препарата от COVID-19

09.06.2020, 20:15, Новости дня

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) сообщила во вторник, что начала клинические испытания в США, чтобы проверить эффективность экспериментального препарата от ревматоидного артрита для лечения пневмонии, вызванной COVID-19.

Компания планирует также провести испытания в Великобритании, Италии, Испании, Южной Америке и Африке.

GSK, анонсировавшая планы проведения испытаний в мае, обнаружила, что препарат отилимаб может смягчить воздействия вируса на легкие, хотя и не подавляет его напрямую.



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