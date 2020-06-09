Мнение: Нарколог: Не хотите труп получить – дайте Ефремову 2 дня

09.06.2020, 20:10, Разное

Полиция приехала. Актеру Михаилу Ефремову плохо. Ну еще бы. Чудовищное похмелье. Не хотите труп в СИЗО, дайте ему 2 дня. Скорая тоже приехала. Не поможет. Нарколога с капельницами. И тут одной не обойдешься. Нужно два дня подряд капельницы ставить и таблетками отпаивать сильнейшими, уколы.

Ну, это болезнь такая алкоголизм. Знакомый нарколог прямо говорит. Сядет на шконку в СИЗО – и сердце встанет. Опохмел, потом капельница.

С другой стороны, есть 100 и более человек, которые кричат: “Распните его, убейте, он хорошего человека прикончил”.

Другие указывают, что на Садовом должны были быть отбойники.

Третьи говорят, что не жалко, пусть подыхает.

Кстати, был бы он не алкоголиком, а наркоманом, можно было бы забирать. Наркоманы в ломке не умирают. Алкоголики – пачками. Мотор встает. Честно говоря, лошадиное здоровье у актера. Давно бы от цирроза или некроза поджелудочной сдох, а он живет.

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