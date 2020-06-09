Астронавты допустили утечку воды на МКС

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09.06.2020, 20:08, Новости дня

Астронавты занимались ремонтом беговой дорожки на борту Международной космической станции, в ходе работ была образовалась утечка 1,5 литров воды, сообщило американское космическое агентство НАСА.

По информации НАСА, тренажер T2 отказал в четверг. Ремонт продолжался все последующие дни. При этом работы еще не закончены и пока тренажером пользоваться нельзя, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в выходные ремонт проходил в модуле Tranquility. Утечка воды произошла при отсоединении магистралей из-за застрявшего гидроразъема и привела к кратковременному отключению системы терморегулирования модуля.

На российском сегменте имеется своя беговая дорожка БД-2.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.



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