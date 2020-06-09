 

Трамп распорядился создать программу строительства ледоколов для Арктики

09.06.2020, 20:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, должны быть построены по меньше мере три тяжелых корабля этого класса.

«Соединенные Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота (для обеспечения) полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике», – передает РИА «Новости» текст меморандума главы государства, который направлен членам Белого дома.

Трамп поручил министру внутренней безопасности в координации с комендантом Береговой охраны США, министром обороны и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовых выгоды и риски полярного ледокольного флота. При этом указывается, что флот должен состоять как минимум из «трех тяжелых ледоколов тяжелого класса (PSC)» с надлежащим оснащением для выполнения целей меморандума.

Также предполагается строительство ледоколов среднего класса. Их число не уточняется.

Трамп распорядился изучить возможность аренды ледоколов на ближайшие годы у партнеров – до тех пор, пока в стране не будет построен собственный ледокольный флот. Лизинг планируется на 2022-2029 финансовые годы по мере того, как будут сокращаться операционные возможности единственного американского ледокола тяжелого класса Polar Star.

Указывается, что США хотят обеспечить «постоянное присутствие в Арктическом и Антарктическом регионах с наименьшими возможными затратами».

«Исходя из определенного размера и состава (ледокольного) флота должна быть проведена идентификация и оценка по меньшей мере двух оптимальных мест базирования в Соединенных Штатах и по меньшей мере двух международных баз», – говорится в документе.

В ноябре американские СМИ писали, что РФ лидирует в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга, оставив Соединенные Штаты позади. Отмечалось, что в распоряжении американской армии имеется только один эксплуатируемый ледокол тяжелого класса под названием «Полар Стар», а у РФ – сразу два действующих судна этого класса, а еще четыре ледокола находятся на модернизации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / В Роспотребнадзоре заявили о недопустимости «срывов» самоизоляции на майских праздниках

28.05 / Титов предложил декриминализировать часть статьи за незаконное предпринимательство

15.04 / Кабмин назначил нового временного главу “Укрзалізниці”

16.04 / Контроль на дорогах и автоматическая система проверки пропусков: как она будет работать

13.05 / Жириновский заявил о причастности Украины к появлению фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

12.04 / Эксперты выяснили, что способно улучшить когнитивные способности

14.04 / Для проверки электронных пропусков в Москве разработали специальное приложение

25.04 / Онищенко предположил введение дополнительных пропусков для поездок на дачу

22.04 / Белоруссия пообещала отказаться от импорта гречки из России

13.04 / Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска