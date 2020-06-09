Мнение: Коротко по Ливии. 09.06.2020

09.06.2020, 20:06, Разное

"Друг Реджеп" на фоне забуксовавшего штурма Сирта фактически обвинил Россию в том, что она поддерживает Хафтара и поэтому тот до сих пор не проиграл.

При этом Эрдоган заявил, что политические договоренности могут последовать после того, как ПНС Ливии возьмет Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, фактически подтверждая, что ПНС Ливии просто озвучивает позицию Анкары.

Также "друг Реджеп" заявил, что Хафтар не может быть часть политического решения и турецкая армия используя договоренности с ПНС Ливии, продолжит оказывать вооруженную поддержку Сарраджу до конца войны.

Фактически, Эрдоган пытается вынудить спонсоров Хафтара сдать его и согласиться на уступку Сирта и авиабазы Аль-Джуфра ПНС Ливии, что резко усилит позиции Турции, сделав ее главным игроком в Ливии, что конечно устраивает далеко не всех.

Так как спонсоры Хафтара не хотят уступать спонсору ПНС Ливии, оборона Сирта продолжается, а районы к западу от города укатывают массированными авиаударами, которые наносят ПНС Ливии и протурецким боевикам большой урон (даже по признанию ПНС до 80 человек в сутки). Бомбят как на текущей линии соприкосновения, так и в глубине, в 60-80 километрах от Сирта, атакуя моторизованные колонны боевиков двигающихся из Мисураты. Штурма города на текущий момент нет – линия фронта в нескольких десятках километров от центра города. Египетская армия все также торчит у границы и через нее массированного не переходит, хотя опосредованная военная поддержка наверняка оказывается (есть заявления, что египетские самолеты, также участвуют в ударах по ПНС, но подтверждений этим заявлениям нет). Также сообщаются, что один из "Мистралей" движется в направлении территориальных вод Ливии.

Тем не менее, признаки подготовки штурма есть – турецкие БПЛА несмотря на потери (за сутки ЛНА заявила еще 2 "Байрактара" сбитых "Панцирями" – но фото или видео не предоставила), продолжают наносить удары по целям в районе Сирта и в самом Сирте. К корабельной группировке турецкого флота движется подкрепление, в том числе и фрегат с более современной системой ПВО, который может попробовать прикрыть турецкие самолеты в районе Сирта. Система KORAL уже развернута к югу от Мисураты и теперь должна накрывать район Сирта, что создаст дополнительные проблемы для ВВС ЛНА. Впрочем, пока на вооружении протурецких боевиков есть лишь ЗУ-23/2 и ПЗРК типа FN-6 и Стрела-1, авиация Хафтара может чувствовать себя относительно спокойно, перевес в воздухе пока что на ее стороне, но у турок есть возможности для того, чтобы всерьез оспорить этот перевес, который дает возможность войскам Хафтара перевести дух после драпа от Триполи.

С учетом отказа Турции от Каирской декларации, можно ожидать эскалации под Сиртом в самое ближайшее время.