Мнение: Удар по встречке

09.06.2020, 20:06, Разное

Многие, я смотрю, удивляются – “а чего это у Ефремова, раз уж он алкологик, не было личного водителя? Ему что, штуки баксов в месяц было жалко?!”

Ответить на этот вопрос просто, если представлять себе психологию данного столичного слоя – так называемой “богемы”. Во-первых – да, вполне возможно, что было жалко. Богемная среда – по сути, фрилансерская, а это означает, что никакого постоянного источника дохода там ни у кого попросту нет. То есть, без сомнения, разовые заработки, например, за главную роль в каком-нибудь блокбастере, могут быть по меркам обычного человека просто “умопомрачительными” – но это не отменяет того факта, что они все же разовые. Сегодня “Миша” получил сто тысяч долларов налом и без налогов, а через месяц-другой у него в кармане нет не то что штуки баксов, но даже и ста рублей. И на карточке нет. И вообще нигде нет. Богема – это такие “вечные дети”, собственно, именно в этом и заключается обаяние такого образа жизни для многих и многих. “То густо, то пусто”. Зато – всегда адреналин!

Помню, лет 15 назад, в самый отстойный расцвет путинских “нулевых”, тогдашняя гламурная пресса вовсю мусолила “рекорд из мира недвижимости”: сообщалось, что Михаил Ефремов продал многокомнатную квартиру своего отца на Тверской за 1 миллион долларов. Вскоре после этого “квартира за миллион бакинских” перестала быть такой уж диковинкой (мы-то в тех же роликахНавального навидались халуп и много дороже) – но на тот момент такая продажа еще была СОБЫТИЕМ. И был уморительный эпизод: корреспонденты поймали еще совсем не такого опухшего Михаила и спросили – что он, типа, будет делать с такой большой суммой? “Долги раздам”, – буркнул “Миша”.

Так что водилу Ефремов мог нанять разве что очень терпеливого. Но тут был и второй момент: личный водитель – это все же не для настоящей богемы. Все-таки постоянная жизнь в алкогольно-кокаиновом дыму предполагает высокую степень импровизации и спонтанности. Это не размеренная жизнь чиновника или бизнесмена, “из дома-в офис-к любовнице-в баню-домой”. Богема – это постоянный угар; а это значит, что машина может понадобиться В ЛЮБУЮ МИНУТУ дня и ночи. Не только “то густо, то пусто”, но и “то здесь, то там”. Засыпая в одном месте, никогда не знаешь, в каком завтра проснешься.

Спрашивается: ну и какой водятел сможет подстроиться к такому графику?!

Уже в силу этих двух причин – молчите те, кто говорит, что Ефремову был нужен личный водитель. Нужен, но при соблюдении условия третьего: сделать Ефремову предварительно лоботомию.

…правда, опять нет. Если с лоботомией – то как бы Ефремов зарабатывал ту самую штуку баксов для оплаты шоферских услуг? В общем, не получается никак.

Теоретический выход мог бы быть только в лишении Ефремова водительских прав пожизненно – собственно, достаточно поводов для этого он дал (и потом постоянно продолжал давать) еще лет 20-30 назад. Но в России это невозможно, мы все это понимаем: через свое актерское обаяние и наработанные связи он бы вернул эти права в 5 секунд.

Эта задачка не имеет решения. Несчастный водитель “Газели” из компании “Деликатеска” был обречен – его убийца сближался с ним все неотвратимее с каждым годом, а окружающие могли лишь смотреть на это с нарастающим ужасом и безнадежностью.