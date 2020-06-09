Никотин способствует попаданию метастазов в головной мозг

09.06.2020, 19:57, Разное



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Наиболее распространенный вид рака легкого часто метастазирует в головной мозг. Ученые определили, что попаданию метастазов именно в этот орган может способствовать употребление никотина в любом виде. Новое исследование опубликовано в Journal of Experimental Medicine.

Причины, по которым опухоли метастазируют в тот или иной орган, часто остаются неизвестными ученым. Не знала наука и почему метастазы почти в 40% случаев попадают в головной мозг. В этом случае средний период выживаемости у пациентов составляет менее шести месяцев.

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форест установили, что никотин способствует попаданию метастазов немелкоклеточного рака легкого в мозг. Авторы исследования подчеркивают, что никотин – не канцерогенный компонент табачных продуктов.

«Исходя из своих открытий, мы не можем говорить, что использование замещающих продуктов с никотином – безопасный вариант отказа от курения для людей с раком легкого», – сказал профессор Коуносуке Ватабе (Kounosuke Watabe), соавтор исследования.

Ученые обследовали 281 пациента с раком легкого. Они обнаружили, что у курильщиков эта опухоль метастазирует в головной мозг гораздо чаще.

Далее на мышиной модели ученые смогли обнаружить механизм действия никотина, в результате которого метастазы попадают в мозг. Никотин проникает через гемато-энцефалический барьер и воздействует на микроглию – иммунные клетки головного мозга. В результате глия перестает играть защитную роль и начинает способствовать раковому росту.

В эксперименте на мышах ученые обнаружили и вещество, которое способно подавлять действие никотина на микроглию. Это был партенодлид, соединение, которое содержится в пиретруме девичьем или пижме девичьей (Tanacétum parthénium). Но в сегодняшней клинической практике возможен лишь один подход – лечение метастазов в головном мозге при помощи радиотерапии.