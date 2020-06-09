 

Андрея Левченко собрались лишить депутатского мандата в иркутском ЗСО

09.06.2020, 19:53, Новости дня

В законодательном собрании Иркутской области могут лишить депутатского мандата главу фракции КПРФ Андрея Левченко.

9 июня состоялось заседание комиссия по регламенту и депутатской этике, на которое был вынесен вопрос с формулировкой «O назначении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем за 2018 и 2019 годы», информирует Babr24.com.

По имеющейся информации, речь идет о том, что в декларации за прошлые годы Андрей Левченко не указал данные «об обязательствах имущественного характера на сумму 57 млн рублей». Кроме того, утверждается, что глава фракции КПРФ не указал в официальных документах «данные о наличии счетов в банках «СКБ» и «Солидарность».

Если указанные сведения подтвердятся, Андрея Левченко могут лишить депутатского мандата.

Проверка инициирована по требованию прокуратуры Иркутской области – требование было внесено в Заксобрание 8 июня, а уже 9 числа вопрос вынесен на заседание профильной комиссии. Напомним, 10 июня пройдет очередная сессия Заксобрания, на которой могут быть объявлены выборы губернатора региона.

Отец Андрея Левченко – экс-губернатор области Сергей Левченко. В декабре 2019 года он ушел в добровольную отставку.



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