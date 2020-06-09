Арестованный в Германии российский ди-джей мог стать жертвой мошенников

09.06.2020, 19:53, Новости дня

Друг ди-джея Дениса Казначеева, арестованного в Германии по запросу США якобы за отмывание денег в Сети, Артем Полянский не исключил, что житель России стал жертвой кражи личных данных.

«Я знаю Дениса 20 лет. И все это время он интересовался только музыкой, он жил музыкой. Он слабо разбирался в информационных технологиях», – сообщил Полянский в беседе с «Ридусом».

Друг ди-джея работает в сфере IT и уверен, что Казначеев не смог бы выполнить сложные кибермошеннические операции: «Он никогда не занимался биткойнами, просто не понимал, что это такое».

По словам Полянского, его друг, вероятно, жертвой кражи личных данных. «Денис довольно неаккуратен. Он несколько раз терял паспорта за границей, в интернете не заботился о цифровой гигиене. Скорее всего, именно так его личные данные попали в распоряжение злоумышленников», – предположил Полянский.

Напомним, российский ди-джей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США, где он обвиняется в отмывании более 1 млн долларов. Сам Казначеев вины не признает и указывает, что в деле фигурируют ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения.