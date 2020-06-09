 

Режиссер Митта объяснил аварию с Ефремовым «случайностью»

09.06.2020, 19:48, Новости дня

Кинорежиссер Александр Митта заявил, что смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова является не закономерностью, а случайностью.

«Ничего закономерного быть не может. Это случайность абсолютная, но жалко», – сказал он «Звезде».

Вечером в понедельник Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя Lada госпитализировали, он умер в больнице. Возбуждено дело, после смерти пострадавшего переквалифицированное на более тяжкую часть статьи.

Полиция официально задержала Ефремова, подписка о невыезде как мера пресечения отменена.

При этом сосед актера заявил, что череда событий, которая привела к устроенному артистом смертельному ДТП, является закономерной.



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