Кардиолог предупредил об угрозе обострений болезней из-за жары

09.06.2020, 19:48, Новости дня

Летом могут обостриться многие хронические заболевания, поэтому во время жары важно соблюдать меры предосторожности, рассказал врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак.

«В период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии – нарушения функций организма из-за ограниченной активности», – передает ФАН его слова.

Как отметил врач, ситуация может обостриться у людей, страдающих гипертонической и ишемической болезнями, а также любыми другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач также призвал не перегружать организм лишними нагрузками и алкоголем.

«Все надо делать умеренно, ничего не передозировать. Нельзя перегружаться ни прогулками, ни алкоголем, ни курением, ни чем-либо другим. Все надо делать очень умеренно и аккуратно», – подчеркнул Шарандак.

Врач также обратил внимание, что в период жаркой погоды нужно особенно соблюдать предписания врачей. Кому-то, возможно, стоит снова обратиться за консультацией к специалистам, заключил он.

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Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, россиян с вероятностью 60-65% ждет лето со средней температурой около нормы или выше, однако лето будет неоднородным.