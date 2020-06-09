Кардиолог предупредил об угрозе обострений болезней из-за жары
09.06.2020, 19:48, Новости дня
Летом могут обостриться многие хронические заболевания, поэтому во время жары важно соблюдать меры предосторожности, рассказал врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак.
«В период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии – нарушения функций организма из-за ограниченной активности», – передает ФАН его слова.
Как отметил врач, ситуация может обостриться у людей, страдающих гипертонической и ишемической болезнями, а также любыми другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Врач также призвал не перегружать организм лишними нагрузками и алкоголем.
«Все надо делать умеренно, ничего не передозировать. Нельзя перегружаться ни прогулками, ни алкоголем, ни курением, ни чем-либо другим. Все надо делать очень умеренно и аккуратно», – подчеркнул Шарандак.
Врач также обратил внимание, что в период жаркой погоды нужно особенно соблюдать предписания врачей. Кому-то, возможно, стоит снова обратиться за консультацией к специалистам, заключил он.
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