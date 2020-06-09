 

Кардиолог предупредил об угрозе обострений болезней из-за жары

09.06.2020, 19:48, Новости дня

Летом могут обостриться многие хронические заболевания, поэтому во время жары важно соблюдать меры предосторожности, рассказал врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак.

«В период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии – нарушения функций организма из-за ограниченной активности», – передает ФАН его слова.

Как отметил врач, ситуация может обостриться у людей, страдающих гипертонической и ишемической болезнями, а также любыми другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач также призвал не перегружать организм лишними нагрузками и алкоголем.

«Все надо делать умеренно, ничего не передозировать. Нельзя перегружаться ни прогулками, ни алкоголем, ни курением, ни чем-либо другим. Все надо делать очень умеренно и аккуратно», – подчеркнул Шарандак.

Врач также обратил внимание, что в период жаркой погоды нужно особенно соблюдать предписания врачей. Кому-то, возможно, стоит снова обратиться за консультацией к специалистам, заключил он.

Ранее синоптики предупредили о волне аномального тепла в ближайшие дни в Северо-Западном, Центральном федеральных округах, а также на юге России.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, россиян с вероятностью 60-65% ждет лето со средней температурой около нормы или выше, однако лето будет неоднородным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Актера Михаила Ефремова задержали после допроса по делу о ДТП в Москве

24.04 / Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ

02.05 / Корнавирус SARS-CoV-2 совсем не такой злой, как показалось сначала – американский вирусолог

05.05 / Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

15.04 / МИД обвинил США в переписывании истории Второй мировой войны

16.04 / Фрегат «Адмирал Головко» с российскими двигателями пообещали спустить на воду в мае

22.05 / Наследница бельгийского престола решила стать военной

02.06 / Основным беспилотником Яндекса стал Hyundai Sonata: почему это хорошо

10.04 / Коронавирус заподозрили у 170 врачей и пациентов клинической больницы в Уфе

23.05 / В СНБО разработали комплекс мероприятий по усилению кибербезопасности Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска