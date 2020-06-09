Мнение: Последняя отрыжка либералов

09.06.2020, 19:45, Разное

Я уже писал про происходящее сейчас в «цивилизованных» и «прогрессивных» странах. И чем больше я наблюдаю за протестами, погромами, разгонами и применением слезоточивого газа, тем больше понимаю, что происходит интересный процесс. Это не свержение капитализма, как пытаются представить некоторые. Это не борьба с расовыми предрассудками, как думают другие. Сейчас в мире происходит крушение либеральной идеи. То что сейчас происходит, последняя попытка заявить о себе и удержаться на мировой арене либералов.

Все эти попытки опять, очередной раз, продемонстрировать всеобщее примирение, постановочные покаяния, не находят почему-то отклика в широких массах. В мире растёт понимание, что всеобщее целование друг друга в задницу уже не актуально. Сейчас идёт борьба совсем не за права кого либо. Сейчас идёт борьба за справедливость. Человечество не понимает, почему темнокожий, имеет право диктовать всем остальным, иначе он обвинит их, людей с более светлым оттенком кожи, в расизме. Почему мы не имеем права указать, что этот человек еврейской национальности, без опаски быть обвинённым в антисемитизме. Почему голубого невозможно назвать голубым, без боязни быть заклеймённым в гомофобии. Сейчас идёт бунт нормальных, против воинствующего меньшинства диктующего всем остальным свои условия.

И это вполне может быть началом конца эры либерализма. Эры, когда наконец, люди смогут говорить то что думают, не задумываясь о том, что это кому-то может не понравиться.

Да, тут под раздачу попадают и богатые, но они умеют защищаться и им ничего не грозит. Лично я думаю, что со временем протесты выльются именно в борьбу за свои права нормального большинства и, де факто, к концу либерализма как идеологии. И именно поэтому, подозревая это, понимая, что с либерализмом правящая элита уже доигралась, либеральная тусовка отчаянно пытается взять протесты под свой контроль. Пока получается. Будем надеяться, что это «пока» скоро закончится.