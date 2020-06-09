Полиция ищет сбежавшего из машины Ефремова пассажира

09.06.2020, 19:42, Новости дня

В машине Михаила Ефремова, по словам свидетелей, был пассажир. Его нужно найти, установить личность и спросить, почему он позволил актеру сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия 1" начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" Объединенной дирекции информационных программ ВГТРК Эдуард Петров, комментируя задержание Ефремова после страшного ДТП.

"У Михаила Ефремова в организме было два стакана водки и никто его не остановил! Все это время полиция долго вела с ним переговоры. Нужно было просто брать его за шкирку, доставить в следственный отдел и допросить. Этого ждал народ, потому что закон един для всех: сел пьяный, совершил ДТП, ответь по закону!" — возмутился тележурналист.

По словам Петрова, сейчас Ефремова доставили в следственный отдел УВД Центрального округа Москвы, где начались следственные действия, хотя они должны были начаться в 11 часов утра, когда сотрудникам патрульно-постовой службы выдали повестку на допрос. Однако актер отказался ехать в полицию и все это время устраивал сценические постановки. Как описывали свидетели, он падал в обморок, когда приходила бригада скорой помощи.

"По идее, Ефремова должны были оставить в отделе полиции, а не в 4 часа утра тайком вывести к друзьям, не совершив с ним следственные действия. Нужно было дождаться, когда он придет в себя и допросить с участием всех свидетелей событий. Это самая главная ошибка из всей нашей правоохранительной системы. Нельзя людей специально прятать. Это было сделано умышленно", — считает журналист.

Эдуард Петров пообщался с двумя свидетелями ДТП. Две девушки утверждают, что Ефремов был в машине не один. По их словам, был пассажир, который выскочил из автомобиля и убежал. "По камерам видеонаблюдения можно установить личность этого человека. Морально, не по закону, он является сообщником. Он не остановил Ефремова, не забрал у него ключи от машины и, самое главное, он ехал с актером в состоянии алкогольного опьянения", — отметил Петров.

Журналист считает, что сотрудникам полиции из Следственного отдела УВД Центрального округа Москвы нужно провести служебную проверку и выяснить, почему Ефремов не был допрошен.

"И, самое главное, если актер был невменяем, почему его не оставили в отделе полиции и утром не провели повтор медосвидетельствования и допроса. Народ должен знать, что закон для всех!", — подчеркнул Петров.

Контроль по делу Михаила Ефремова необходим для того, чтобы не допустить давления на следствие. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в эфире телеканала "Россия 1", комментируя заявление председателя ГД РФ Вячеслава Володина, который дал поручение Комитету по безопасности взять под контроль ход расследования.

По словам Толстого, ситуация вокруг резонансного ДТП с участием известного артиста получилась трагической и тяжелой. По его мнению, Михаил Ефремов виноват в этой страшной аварии.

"Трагедия и беда связаны с тем, что же случилось с Михаилом. Каким образом он отдал свой талант злу и пороку? И почему это стало частью его образа жизни? — спрашивает Толстой.

Депутат выразил слова соболезнования и поддержки обеим пострадавшим семьям — погибшего Сергея Захарова и виновного Михаила Ефремова.

"Мне очень жаль и детей Ефремова, они не в ответе за поступки своего отца. Теперь им всю жизнь с этим жить, если он сядет на 12 лет", — сказал Толстой.

Вице-спикер Госдумы также сообщил о том, что в РФ один закон для всех. "Никто его не отмажет", — считает он. Совсем недавно Госдума ужесточила наказания для пьяных виновников ДТП при наличии жертвы. "Это наказание до 12 лет лишения свободы", — отметил Петр Толстой.

Для начала надо разобраться, есть ли смягчающие обстоятельства по делу — это должен установить суд. Толстой надеется, что в данном случае все наоборот.