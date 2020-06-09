Мнение: Китайцы хвалят русскую колбасу, коррупция в Финляндии и рецессия в Австралии

09.06.2020, 19:39, Разное

1. Читатели указали на заметку, в которой житель коммунистического Китая всячески расхваливает русскую колбасу:

В каждой стране свои кулинарные привычки, которые друг от друга отличаются, и одна из причин, по которой русские колбасы являются такими вкусными, заключается в том, что русские обычно питаются мясом и редко едят зеленые овощи. Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными.

Мы, китайцы, хорошо разбираемся в сочетании овощей и мяса, а многие вообще предпочитают быть вегетарианцами, поэтому в нашей стране не было особо глубокого изучения мяса. Сейчас с ростом китайско-российской торговли в приграничных районах стран можно встретить множество колбасных лавок, и китайцы, которые там проживают, частенько едят русские колбасы. Каждый из них говорит, что она гораздо вкуснее китайской.

В колбасах, которые привыкли есть китайцы, содержится слишком много крахмала, и очень редко удается купить настоящую мясную колбасу. А если вы захотите купить несколько палок колбасы, то цена будет достаточно высокой. Поэтому, когда китайцы путешествуют в приграничные с Россией зоны, они всегда стараются закупиться русской колбасой. Мне интересно, ел ли кто-нибудь из вас этот деликатес?

https://inosmi.ru/inoblog/20200606/247537410.html

Полагаю, мы можем только поаплодировать нашим колбасоделам. Ещё каких-то 30 лет про нашу колбасу складывали печальные анекдоты, а сейчас её уже нахваливают за вкус и качество в соседних странах.

2. Показательная история про коррупцию в Финляндии:

https://zen.yandex.ru/media/finski_immigrant/vtoroi-otvet-navlnomu-iz-finliandii-kak-sajaiut-chinovnikov-v-finliandii-5ec67887553f06318dc191a2

Сегодня мы разберёмся, как в Финляндии сажают за коррупцию. <…>

Итак в Финляндии есть деятель, Илкка Канерва, известен он тем что с 1975 года прирос к депутатскому креслу. Да-да, вы правильно посчитали, уже 45 лет никак не слезет.

За это время, кроме депутатской должности, он успел также побыть министром транспорта, министром труда, министром иностранных дел и даже исполняющим обязанности премьер-министра, можно сказать главой Финляндии.

Возле такого человека всегда крутились крупные бизнесмены, а он часто высказывался по поводу тех или иных крупных бизнес-проектов.

В 2010 году наш герой попал в коррупционный скандал. По версии следствия в 2008 году Илкка Канерва повлиял на решение по поводу строительства торговых центров в пользу строительной компании Nova Kiintestoyhteys. Также по версии следствия он получил взятку более 50 тысяч евро за свою помощь.

В 2012 году по данному делу Илкка Канерва был осужден за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Ему дали 1 год 3 месяца УСЛОВНО! Да-да, Условно, Карл! За взятки в особо крупных размерах! А сколько Вы хотели? Кто ж его посадит, он же памятник!

Его подельники из Nova Kiintestoyhteys, которые были причастны к даче взятки, также получили минимальные условные сроки.

Многие скажут: ну что же, по крайней мере, теперь на нем клеймо уголовника и конец его карьере.

Однако уже в 2013 году надворный суд отменил прошлое решение и признал Илкку Канерва и его подельников невиновными. Суд посчитал, что нет доказательств получения взятки этим чиновником. Депутат и остальные были оправданы, судимости были отменены, а все обвинения сняты.

Ну, как говорится, на «нет» и суда нет!

Поэтому наш герой пошел на повышение и в 2014 был избран Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ! А это уже Европейский уровень.

Куда смотрят европейские чиновники, выбирая такого сомнительного человека на эту должность, мне непонятно. Поскольку как раз в это время шло повторное рассмотрение дело о его взятках, только уже в Верховном суде Финляндии, прокуратура хотела его все-таки привлечь к ответственности. Естественно, претензии прокуратуры Верховный суд отклонил, окончательно поставив точку в этом судебном разбирательстве.

Постскриптум. Компания Nova Kiintestoyhteys, замешанная в данном скандале, а также её головная компания Nova Group объявили о банкротстве в 2009 году. Руководители головной компании Nova Group в 2012 году были приговорены к реальным тюремным срокам от 3,5 до 6 лет за дачу взяток в особо крупных размерах и другие экономические преступления. На момент написания статьи, Илкка Канерва продолжает работать депутатом Парламента Финляндии.

Обратите внимание на скромный размер взятки — 50 тысяч. Да, вот так дёшево можно купить крупного чиновника в это «свободной от коррупции» стране.

3. Ещё один признак того, что нынешний кризис – не чета предыдущим. Экономика счастливой Австралии (страны, являющейся сырьевым придатком Китая), впервые за тридцатилетие на грани рецессии:

https://lenta.ru/news/2020/06/03/australia_stays_strong/

На протяжении 29 лет экономика Австралии не испытывала технической рецессии (снижение ВВП на протяжении двух кварталов), что являлось мировым рекордом. Однако эпоха непрерывного экономического роста подошла к концу, сообщает Bloomberg.

По данным правительства страны, в первом квартале 2020 года ВВП сократился на 0,3 процента. На фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ожидается еще больший спад во втором квартале. Министр финансов Австралии Джош Фрайденберг, в свою очередь, уже подтвердил, что экономика вступила в рецессию.