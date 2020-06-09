Мнение: Мунк, «Крик», фейк

09.06.2020, 19:35, Разное

Написала колонку про вчерашнего Абрамовича. И да, наше издание сделало сначала официальные запросы:

"Представитель аукционного дома Sotheby’s опроверг информацию о том, что Роман Абрамович является покупателем Мунка. Также он сообщил, что компания Sotheby’s не имеет никакого отношения к Telegram-каналу Sotheby’s Life.

Представители Романа Абрамовича отказались комментировать появившуюся новость.

Однако источник в окружении бизнесмена ответил нам: «Это полный бред».

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8150/