В психоневрологическом интернате в Черкасской области вспышка коронавируса – ОГА

09.06.2020, 19:30, Новости дня

В Золотоношском психоневрологическом интернате в Черкасской области зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом 9 июня в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

По предварительным данным, своих подопечных заразила инфицированная COVID-19 сотрудница интерната.

По словам Боднара, были обследованы 26 подопечных, у 21 из них обнаружили коронавирус. Сейчас ведется эпидрасследование, результаты которого будут направлены в правоохранительные органы.

Отмечается, что в заведении проведена дезинфекция, а также определен круг контактных лиц. Семейные врачи центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных интерната. Их состояние удовлетворительное, в учреждения здравоохранения никого из них не госпитализировали.

⚠️Друзі, інформую про епідситуацію в області.На сьогодні 490 зареєстрованих випадків на коронавірус. + 21 новий… Posted by Роман Боднар on Teisipäev, 9. juuni 2020

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.

В Черкасской области 490 зарегистрированных случаев коронавируса, умерло 18 человек.