 

Михаил Ефремов задержан после допроса

09.06.2020, 19:30, Новости дня

Российский актер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов задержан после проведения допроса. Об этом сообщила пресс-служба московского управления МВД.

“Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ”, – сказано в сообщении.

Имя подозреваемого пресс-служба не указывает, однако обстоятельства аварии, описанные в материале, свидетельствуют, что речь идет о Ефремове.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

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В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Сегодня вечером его увезли на допрос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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