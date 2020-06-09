“Прособеседовал человек 60”. Резников рассказал об отборе представителей ОРДЛО на переговоры в Минске

09.06.2020, 19:30, Новости дня

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что провел несколько десятков собеседований с людьми, которые могли бы представлять оккупированные территории в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске.

Об этом он сообщил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 9 июня.

“В целом я прособеседовал человек 60. И с начала у меня была мысль, чтобы всего было 10 человек… Есть еще кандидаты по специализации. Если это будет вопрос амнистии, то, наверное, это будут юристы, которые специализируются в уголовном праве. Если речь будет о модальности выборов, то это будут юристы и специалисты, связанные с работой в избиркомах и имеющие опыт выборов. По гуманитарным вопросам будем приглашать, в первую очередь, правозащитников”, – сказал вице-премьер.

Он отказался называть какие-либо фамилии.

“При всем любопытстве журналистов им начнут задавать вопросы, поэтому есть психологический вопрос. К тому же есть тактические шаги, которые не нужно заранее давать нашим визави с той стороны”, – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что четыре человека, которые были выбраны в качестве представителей ОРДЛО в ТКГ, уже представлены ОБСЕ и МИД России.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

На заседании ТКГ в Минске ОРДО уже представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город. ОРЛО представляет юрист, председатель международной общественной организации “Луганское землячество” Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.

Среди людей, которые рассматривались в качестве кандидата в ТКГ от ОРДЛО, – бывший узник боевиков Станислав Асеев.