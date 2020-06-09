Подсчитаны убытки мировых авиакомпаний от пандемии

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09.06.2020, 19:30, Новости дня

Мировые авиакомпания в 2020 году из-за вспышки коронавируса понесут рекордные убытки в размере 84,3 млрд долларов, сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«В финансовом отношении 2020 год станет худшим годом в истории авиации. В среднем, ежедневно отрасль несет убытки в размере 230 млн долларов, а в общей сложности потери составят 84,3 млрд долларов», – передает ТАСС слова директора ассоциации Александра де Жюньяка.

Ожидается, в 2021 году убытки мировых авиаперевозчиков снизятся до 15,8 млрд долларов.

Также Жюньяк отметил, что, по оценке ассоциации, «худшее уже позади», и при условии, что не будет второй столь же разрушительной волны распространения коронавируса, авиакомпании смогут начать восстановление пассажироперевозок согласно предложениям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре подготовили ряд методических рекомендаций для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации.

Напомним, глава портала Авиа.ру Роман Гусаров сообщал в комментарии газете ВЗГЛЯД, как будут складываться цены на авиабилеты в будущем.



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