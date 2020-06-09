 

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

09.06.2020, 19:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов раскаивается в том, что сел за руль пьяным и устроил ДТП, в котором погиб человек, сообщила дочь артиста Анна-Мария.

«Он чувствует большую свою вину, потому что он, во-первых, православный человек, человек религиозный, который верит в Бога и верит в кару Всевышнего. И в данный момент у него еще не очень хорошее физическое состояние, потому что он очень сильно волнуется за произошедшее и за семью погибшего», – сказала девушка телеканалу «360».

Анна-Мария не отрицает вины отца, но также подчеркивает, что рядом с ним были люди, позволившие Ефремому сеть нетрезвым за руль. По ее мнению, они также заслуживают наказания.

«Я бы хотела, чтобы отец и те, кто сидели в машине, понесли действительно справедливое наказание в рамках действующих законов, потому что ситуация действительно плохая. И мне очень жаль погибшего, который в момент смерти просто жил своей жизнью», – сказал она.

Девушка добавила, что «люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков».

Ранее Анна-Мария заявила, что разочарована в отце. «Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», – добавила она.

В понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон, водитель которого погиб. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Полиция официально задержала Ефремова, подписка о невыезде как мера пресечения отменена.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / В Украине почти 2 тыс. миллионеров

28.04 / “Полиция вызывающе превышала свои полномочия”. Уволенный заместитель Кличко утверждает, что не нападал на патрульных

01.06 / Викторины: Как мировые лидеры выглядели в детстве?

31.05 / Парк в Триполи подвергся артобстрелу: есть жертвы

13.05 / Летевший на Кипр самолет взял курс на Москву из-за действий Турции

17.05 / FP – судить о том, кто лучше справился с пандемией, пока рано

23.04 / Конгрессмен – отравив умы американцев «российским расследованием», демократы заработали миллионы долларов

06.06 / В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение

17.04 / Министр здравоохранения обратился к россиянам

28.05 / В Госдуме грозятся лишить Bloomberg аккредитации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска