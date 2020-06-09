Ефремову предъявлено обвинение

09.06.2020, 19:30, Новости дня

Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек, сообщил пресс-секретарь суда.

Следствие попросило поместить Ефремова под домашний арест, передает РИА «Новости».

Ефремова ранее доставили в суд. До этого полиция официально его задержала, подписка о невыезде отменена.

В понедельник актер в пьяном виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон. Актер оказался пьян, возбуждено уголовное дело.