 

Власти Архангельской области решили закрыть мусорный полигон на Шиесе

09.06.2020, 19:21, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПравительство Архангельской области объявило о прекращении сопровождения и поддержки проекта ООО “Технопарк” по строительству мусорного полигона на Шиесе. Об этом сообщается на сайте правительства и губернатора региона.

Правительство расторгло соглашение с ООО “Технопарк” в одностороннем порядке, лишив организацию преимуществ, которыми наделяются приоритетные инвестиционные проекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков. Принятое решение стало одним из этапов по работе властей над закрытием проекта.​

“По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта “Экотехнопарк “Шиес”, – отметил заместитель председателя правительства области Евгений Автушенко.  

Ранее арбитражный суд Архангельской области признал незаконными все строения в районе железнодорожной станции Шиес, которые за последнее время там возвели владельцы мусорного полигона, и обязал их снести.

Шиес – узловая железнодорожная станция в Ленском районе Архангельской области на границе с Коми. Жители окрестных поселков с лета 2018 года протестовали против того, чтобы рядом со станцией был построен крупный полигон, куда при помощи железной дороги собираются привозить бытовые отходы из Москвы. ​

За время протестов владельцы полигона несколько раз вызывали в Шиес Росгвардию и полицию. Десятки активистов были оштрафованы на суммы от 15 до 200 тысяч рублей.

 



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