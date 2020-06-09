Власти Архангельской области решили закрыть мусорный полигон на Шиесе
09.06.2020, 19:21, Новости дня
Правительство Архангельской области объявило о прекращении сопровождения и поддержки проекта ООО “Технопарк” по строительству мусорного полигона на Шиесе. Об этом сообщается на сайте правительства и губернатора региона.
Правительство расторгло соглашение с ООО “Технопарк” в одностороннем порядке, лишив организацию преимуществ, которыми наделяются приоритетные инвестиционные проекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков. Принятое решение стало одним из этапов по работе властей над закрытием проекта.
“По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта “Экотехнопарк “Шиес”, – отметил заместитель председателя правительства области Евгений Автушенко.
Ранее арбитражный суд Архангельской области признал незаконными все строения в районе железнодорожной станции Шиес, которые за последнее время там возвели владельцы мусорного полигона, и обязал их снести.
Шиес – узловая железнодорожная станция в Ленском районе Архангельской области на границе с Коми. Жители окрестных поселков с лета 2018 года протестовали против того, чтобы рядом со станцией был построен крупный полигон, куда при помощи железной дороги собираются привозить бытовые отходы из Москвы.
За время протестов владельцы полигона несколько раз вызывали в Шиес Росгвардию и полицию. Десятки активистов были оштрафованы на суммы от 15 до 200 тысяч рублей.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет