Актера Михаила Ефремова задержали после допроса по делу о ДТП в Москве

09.06.2020, 19:21, Новости дня

Актера Михаила Ефремова задержали после допроса по делу о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в МВД Москвы.

Ефремов задержан на 48 часов по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса, уточнили в полиции. В пресс-службе Таганского суда рассказали, что вопрос об избрании меры пресечения Ефремову будет рассмотрен сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что в крови актера обнаружили высокое содержание алкоголя – 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха.

“Это соответствует 2,1 промилле. Это верхняя граница средней степени опьянения, переход к сильному опьянению”, – рассказал источник “Интерфакса”.

В крови актера также были обнаружены следы наркотических веществ, сообщил источник ТАСС. Телеграм-канал “112” опубликовал акт медицинского освидетельствования актера, согласно которому в крови Ефремова нашли следы кокаина и каннабиноидов.

Авария произошла 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона – Сергей Захаров, 1963 года рождения. Захарова в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Утром 9 июня мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. По информации в СМИ, актер признал свою вину сразу после ДТП, сказав, что “виноват и готов загладить причиненный вред”.

Уголовное дело в отношении актера возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование аварии.

“Что у него [Ефремова] найдутся покровители – это не исключено. Если бы такое совершил водитель грузового автомобиля, он бы уже сидел, дали бы по максимуму и здесь не было бы ни у кого сомнений, что следствие не будет идти под давлением. А вот в этом случае, когда речь идет об известных, о ресурсных, о занимающих должности, мы имеем право сомневаться… Мы будем изучать эту ситуацию. И если увидим, что идет давление, тогда мы обратимся в прокуратуру. И не только в прокуратуру”, – заявил Володин на заседании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ДТП с участием актера “чудовищным случаем”.