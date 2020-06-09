Личное: Не осуждайте Мишу!

09.06.2020, 19:18, Разное

Известные люди нашей великой страны уже скорбят по поводу инцидента с Ефремовым. Да, уже инцидент, а не преступление.

Переживают оппозиционеры. Волнуются ура-патриоты. Любая гнида сейчас показывает истинное своё лицо.



Фото: Соцсети

Почему они все осторожно начали поддерживать вдруг убийцу? А я вам расскажу, почему.

Вы помните фильм «Бриллиантовая рука»? Там Никулин, увидев пьяного, говорит, что «на его месте мог бы быть я».

Именно это «на его месте должна быть я» и заставляет мерзких шкур гасить волну негодования общества.

Вот например, известная создательница фильма «Крымский мост» и мультимиллионерша Марго Симоньян пишет у себя, читайте внимательно:

«- Тигран, а как едем домой?

– Я за рулем.

– Ты выпил.

– Я выпил бутылку пива четыре часа назад.

– Я же не говорю, что ты пьяный. Я говорю, что если кто-то, не дай Бог, тебе бросится под колеса, виноват будешь все равно ты, потому что в крови алкоголь.

– Ну, ладно, пусть Саня сядет за руль, Саня не пил. А Санину машину завтра заберем.

Типичный наш домашний разговор.

Мне очень жаль Ефремова, он блистательный русский актер. Но еще жальче мне тех, кого он мог убить. И парня, который сейчас в Склифе».

Симоньян не может сказать, что ей откровенно срать на убитого алкашом Ефремовым. Она мыслит глобальнее — на месте пьяного упыря мог быть её Тигран.

Ну, а чего? Ребята любят и выпить, и закусить. А потом сесть за руль — почему бы и нет?

И если общество, все мы — наконец! — дадим отпор известным людям, осудив их непотрбество, то следующим на месте Миши может оказаться любой из них — известный, влиятельный, денежный!

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель – и неважно, кто он, – устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Его спросили, что в Кремле думают в связи со словами о необходимости лишить Ефремова званий и регалий. “Об этом мы вообще не думаем”, — ответил Песков».Интерфакс.

Случай? Убийство человека — случай?! Не преступление? Не умышленное убийство?!

Ну, конечно же, вы «не думаете» о лишении званий артиста. Есть ощущение, что вы вообще не думаете!

Максим Кононенко пошёл смелее ва-банк. Он — никто, почти никому не нужен, но тоже пытается погасить волну:

«Вы прямо требуете в камментах, чтобы я высказался. Не понимаю, почему именно я должен высказаться на эту тему, ну да ладно.

Михаил Ефремов совершил преступление. Убил человека. Он это понимает и готов отвечать по закону. Скорее всего он сядет в тюрьму. Увы ему.

Третьего дня мы отмечали день рождения Пушкина, который “милость к падшим призывал”. Мне очень не нравится та вакханалия, которая разворачивается в социальных сетях. От того, что вы будете топтать Михаила Ефремова, погибший водитель не воскреснет. Да и родным его вряд ли станет легче.

Лучше давайте найдем реквизиты семьи погибшего и обратим бессмысленный гнев во благо помощи семье.

А ненависть – чувство плохое. Избегайте его».

Серьёзно?! Ты — идиот, и пишешь для идиотов?! Легче не станет, ты пердишь своим жирным ртом? Или не думаешь, а просто звездишь? Не понимая, что отсутствие наказания порождает новое преступление?

«Я искренне соболезную семье Сергея Захарова, которого убил Михаил Ефремов.

Это горе. Трагедия.

Ефремов должен ответить, но не надо сейчас пинать его и на каждом углу поливать грязью. Сергея это не вернёт и семье его легче не станет. А возмущаться будет уместно и нужно, только если наказания не последует. Но оно будет. Не сомневаюсь», — Роман Бабаян, журналист и депутат Мосгордумы.

Давайте гнев обратим на благость! Подойдём к убийце и его поцелуем! Семье ведь уже не поможешь, а водителя не воскресишь — стоп, тут логическая ошибка, или мне кажется?

Ещё как воскресишь! А знаете, лицемеры, как это сделать? Наказав Ефремова, мы спасём от вашей пьяной езды тысячи жизней!

Вы будет ссать сесть за руль подшофе. А значит, вы не убьёте ещё кого-то!

Казалось бы, кто может быть хуже убийцы? А посмотрите выше — вот они, оправдывающие — ещё хуже!

Что чувствуете?