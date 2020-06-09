Появилось видео опасного вождения Ефремова за несколько минут до смертельного ДТП

09.06.2020, 19:16, Новости дня

Опубликовано видео, на котором видно, как внедорожник артиста Михаила Ефремова едва не попал в еще одно ДТП до смертельного происшествия на Смоленской площади.

Машина артиста повернула на Садовое кольцо, и, выполняя маневр, перестроилась сразу во вторую полосу, из-за чего ехавшего по ней водителю пришлось резко затормозить, информирует телеканал «Рен ТВ».

Уточняется, что столкновения удалось избежать, однако через несколько минут автомобиль актера столкнулся с «Ладой».

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Возбуждено уголовное дело. Позже дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Позднее стало известно, что в крови Ефремова нашли следы наркотиков.