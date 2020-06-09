 

В РПЦ призвали соблюдать санитарные меры после снятия ограничений

09.06.2020, 19:16, Новости дня

Важно соблюдать санитарные правила после снятия ограничений, действовавших из-за распространения коронавируса, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Заболеваемость может вырасти сейчас, поскольку люди активно выходят (из дома). Опасность сохраняется, поэтому мы говорим о важности соблюдения мер, которые были приняты ранее», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом он отметил, что при наступлении новой волны эпидемии, она будет «сильно меньше того, что мы наблюдали раньше».

Напомним, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения.



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