 

Российской семье с инвалидом пришлось пить из болота из-за дорогой воды

09.06.2020, 19:15, Разное

Многодетной семье из деревни Долбилова Тобольской области пришлось набирать воду из болота из-за отключения единственной колонки с водой. В поселение провели водопровод, однако подключение к нему оказалось для семьи слишком дорогим.

Известно, что один из членов семьи – инвалид, страдающий от рака крови. После обращения журналистов к местной администрации колонка вновь заработала, однако причины ее отключения там не прокомментировали.



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