Александр Невский о новом фильме “Темные мечты”, юбилее Клинта Иствуда и беспорядках в Беверли-Хиллз

09.06.2020, 19:10, Разное

Здравствуйте, друзья! Абсолютное большинство киностудий Голливуда уже несколько месяцев не работают, но мне повезло, так как съёмки проекта “Темные мечты” (“In Dreams”), в котором я выступаю продюсером, удалось закончить ещё в конце прошлого года, до начала мировой пандемии. Монтаж проходил в Лос-Анджелесе, и на днях мне удалось посмотреть первую версию картины. “Темные мечты” – это триллер, главную роль в котором играет Бьянка Ван Дамм, дочь легенды боевиков Жан-Клода Ван Дамма. Прокат картины запланирован на осень этого года. Мне было приятно и почётно участвовать в этом проекте, так как я лично знаком с Жан-Клодом и он даже приглашал меня сняться с ним в фильме “Тайна секты” (мне, к сожалению, пришлось тогда отказаться, так как я не мог прервать учебу в Университете Калифорнии, а съёмки проходили в Израиле). Ван Дамм является одним из героев моей юности, и его пример всегда вдохновлял меня не только заниматься спортом, но и штурмовать Голливуд!

С Жан-Клодом Ван Даммом

Как вы знаете, я живу в Беверли-Хиллз и был очень рад новости о том, что в Калифорнии постепенно начинают сниматься ограничения, связанные с эпидемией коронавируса: открываются пляжи и парки, рестораны и салоны красоты. Но трагические события в Миннеаполисе привели к массовым акциям протеста, которые прошли по всем штатам США, а также к беспорядкам, которые коснулись и Беверли-Хиллз. К сожалению, хулиганам удалось причинить ущерб знаменитой улице Родео Драйв, по которой когда-то гуляла с покупками героиня Джулии Робертс из фильма “Красотка”. Эта улица находится всего в нескольких минутах ходьбы от моего дома. В итоге, полиции и Национальной Гвардии удалось восстановить порядок, и я надеюсь, что ничего подобного больше не произойдёт. Сейчас в Беверли-Хиллз снова спокойно и солнечно!

Тренажёрные залы остаются пока закрытыми и в США, и в России, поэтому я активно выступаю в СМИ и пропагандирую тренировки в домашних условиях. Занятия простейшей гантельной гимнастикой помогут не только укрепить мышцы, но и улучшить настроение, а выполнять упражнения можно прямо в кресле – перед телевизором! Именно об этом я уже много раз говорил (и показывал упражнения) на центральных российских телеканалах, а совсем недавно выступил и на американском канале CBS. Предлагаю вам посмотреть отрывок из этой программы с моим участием.

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Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)27 Май 2020 в 10:39 PDT

31 мая исполнилось 90 лет знаменитому Клинту Иствуду. Он доказал всему миру, что возраст – совсем не помеха для занятия любимым делом. Клинт продолжает не только продюсировать проекты, но и выступать в фильмах режиссёром, а также исполнителем главной роли! Иствуд пользуется успехом и у критиков, и у зрителей – у него огромное количество самых престижных наград (включая многочисленные “Оскары” и “Золотые Глобусы”), а его фильмы собирают сотни миллионов долларов в мировом прокате. Я имел возможность лично общаться с Клинтом, и он рассказывал мне, что и сейчас продолжает регулярно заниматься физической культурой, а когда-то всерьёз увлекался бодибилдингом!

С Клинтом Иствудом

Мне продолжают задавать много вопросов о домашних тренировках для новичков. Заниматься фитнесом дома совсем несложно: достаточно и 15-20 минут в день. Отжимайтесь от пола в широком упоре (укрепляя при этом грудные мышцы), затем отжимайтесь от стола в узком упоре (тренируя трицепсы), поднимайте ноги из положения лёжа на полу (укрепляя брюшной пресс), выполняйте повороты, с лыжной палкой или шваброй на плечах (тренируя талию – косые мышцы живота), поднимайте руки через стороны вверх, держа в них книги одного веса или литровые бутылки воды (прорабатывая таким образом плечи – дельтовидные мышцы). В каждом упражнении выполняйте 3-4 подхода по 10-12 повторений. И не забывайте привлекать к тренировкам всю свою семью!

Берегите себя и близких, желаю вам здоровья и до скорой встречи на HELLO.RU!