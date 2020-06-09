 

Ефремова доставили в суд

09.06.2020, 19:08, Новости дня

Автозак повез актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП, в суд на избрание меры пресечения, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что следствие будет просить о домашнем аресте Ефремова, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что полиция официально задержала Ефремова, подписка о невыезде как мера пресечения отменена.

В понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон, водитель которого погиб. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.



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