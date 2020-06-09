Румыния официально признала Россию врагом

09.06.2020, 19:08, Новости дня

Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом». В стратегии национальной обороны республики на 2020-2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».

В Румынии утверждают, что отношение РФ к международным нормам права и действия якобы порождают «расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО», сообщает «Царьград».

В документе говорится о наступательных действиях РФ и «совершенствовании гибридного приборостроения, которое она использует». Кроме того, Бухарест беспокоится по поводу российских вооружений в Приднестровье и ситуации на Западных Балканах.

При этом в стратегии словосочетание «агрессивность Российской Федерации» использовано дважды.

В феврале Украина предложила Румынии вместе бороться против РФ в Черном море.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович полагает, что РФ якобы представляет угрозу для Евросоюза, а также национальных интересов стран – членов ЕС.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.