Мнение: Ливийские расклады

09.06.2020, 19:05, Разное

Эрдоган провел переговоры с Трампом и сделал несколько заявлений. Во-первых, он исключил переговоры с Хафтаром в вопросах урегулирования в Ливии. Во-вторых, заявил о "новой эре" отношений с США в ливийском вопросе, прямо намекая на поддержку Трампа. Взамен Эрдоган сообщил, что намерен объявить "Антифа" террористической организацией, тем более, что ее связи с РКК достаточно обширны. То, что Антифа не является организацией, а по сути, брендом огромного конгломерата самых разных левацких течений, Эрдогана не смущает, как, впрочем, и Трампа. Виртуальный противник ничуть не хуже реального. Главное в нем, что он – противник.

Наконец, Эрдоган сообщил, что Хафтар силен лишь поскольку поддерживается Москвой и пообещал на днях иметь на эту тему разговор с Путиным, который публично все отрицает.

Причина альянса с Трампом вполне понятна. И заинтересованность обеих сторон – тоже. Трамп нуждается в союзниках, а Эрдоган – довольно серьезный союзник в вопросах борьбы с реальными противниками Трампа. Он – фактор политики на Блжижнем Востоке, а значит – сильная фигура в общей партии. Логично иметь такую фигуру в своем цвете особенно в период резкого обострения борьбы с демократами и теми, кто за ними стоит.

Эрдоган, заявив о признании Антифа террористами, тем самым однозначно принимает сторону Трампа в этой борьбе, так как это движение – ударная сила глобалистов, которую формируют для окончательного решения "проблемы Трампа" осенью этого года. Здесь отсидеться в стороне не получится – в этой борьбе всем придется однозначно принимать чью-то сторону.

Причина, по которой Эрдоган приносит клятву верности Трампу, так же очевидна: Турция нанесла в Ливии тяжелое поражение Хафтару, который по сути – лишь марионетка внешних по отношению к нему сил. А значит, теперь противники Эрдогана будут искать пути нейтрализации успеха Турции. И этот путь уже найден – Греция. У Греции и Турции традиционно-враждебные отношения, а теперь у них появляется еще один раздражающий повод – контроль Турции над путями прокладки трубопроводов из Восточного Средиземноморья, а также раздел участков добычи газа, который греки считают несправедливым. Впрочем, там все считают всё несправедливым, а потому дележка акватории идет явочным порядком по праву сильного. В этом смысле цена военной победы в Ливии лишь возрастает.

Поэтому на кону – обострение отношений между Турцией и Грецией, которое усиливается выдвижением танковых частей Египта непосредственно к ливийской границе. Эрдогану нужен Трамп, чтобы уравновесить новые аргументы противников. Путин упомянут тоже не зря – ОАЭ "на вторичном рынке" (а это может означать – со складов "Ростеха") – закупили 10 МиГов, 10 бомбардировщиков Су, несколько вертолетов по предельно низкой цене. Называется скидка до 90%. Вся эта техника лихорадочно перебрасывается в Ливию.

Война – штука такая. Она все время повышает ставки и втягивает новых участников. И ливийская – не исключение.

Эрдоган готов идти на перемирие. На торги выставлен Сирт. Город может быть оставлен под контролем ЛНА, но только если Хафтара уберут. Тогда турки будут готовы начать переговоры и фиксировать ситуацию. Если нет – эскалация продолжится.